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Argentina e Cabo Verde encontraram-se nos 16 avos de final do Mundial2026. A seleção liderada por Lionel Messi queria defender o título, mas tinha pela frente a equipa sensação desta competição Cabo Verde.

Apesar de serem os primeiros a marcar, a equipa da América do Sul não teve vida facilitada. Cabo Verde conseguiu recuperar duas vezes o marcador e terminou o jogo eao ataque e à procura de empatar, mas já não foi capaz de levar a eliminatória para os penáltis.

Do lado da Argentina marcaram Lionel Messi, aos 29 minutos, Lisandro Martínez, aos 92', e Cristian Romero, aos 111'. Do lado de Cabo Verde marcaram Deroy Duarte, aos 59, e Sidny Lopes Cabral, aos 103, faturaram para os africanos..

A Argentina segue para a próxima fase, onde vai defrontar o Egito, nos oitavos de final.

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