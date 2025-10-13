Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Governo decretou tolerância de ponto, os bilhetes esgotaram rapidamente após a venda a lotação estava completa no Estádio Nacional, na Praia, que tem capacidade para cerca de 15 mil espectadores.

Os Tubarões Azuis chegam à última jornada da fase de qualificação africana no Grupo D como líderes, com 20 pontos, dois a mais que os Camarões, a seleção africana com mais participações em Mundiais — oito no total.

O adversário desta segunda-feira é foi o Essuatíni, último classificado do grupo, ainda sem vitórias e com apenas três empates.

O primeiro golo foi aos 48 minutos por Dailon Livramento e o 2-0 aos 54 Willy Semedo. O terceiro golo foi mesmo aos 90 por Ianique Stopira, jogador de 37 anos do Torreense.

Esta vitória garante automaticamente o primeiro lugar do grupo, que dá acesso direto ao Mundial de 2026, cujos jogos vão decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México.

Além de fazer história pela presença inédita, Cabo Verde é um dos países com menor população a chegar a um Mundial. O recorde continua a pertencer à Islândia, com 400 mil habitantes, que em 2018 alcançou a fase final na Rússia. Agora segue-se o arquipélago cujas ilhas abarcam 524 mil habitantes.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.