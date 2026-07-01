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A FPF explica que teve conhecimento, a 26 de junho, da participação enviada por Luciano Gonçalves ao Conselho de Justiça, relativa aos motivos invocados por Duarte Gomes para abandonar o cargo. Face à gravidade do conteúdo, os presidentes dos órgãos sociais da Federação decidiram encaminhar de imediato a informação para o Ministério Público, ao abrigo do Regime Jurídico da Integridade do Desporto.

Embora o comunicado não detalhe os factos em causa, fontes do meio arbitral indicam que estarão em causa suspeitas de ingerência nas nomeações de árbitros para jogos da Liga, tema sensível que coloca em causa a independência e a credibilidade do sistema.

A Federação adianta ainda que o Conselho de Justiça irá reunir esta quarta-feira para analisar a participação disciplinar remetida pelo presidente do Conselho de Arbitragem. Até lá, os restantes responsáveis federativos aguardam as conclusões das diligências das entidades competentes, sublinhando a necessidade de uma resposta célere.

A saída de Duarte Gomes, anunciada na semana passada, apanhou de surpresa o setor da arbitragem. Só agora se torna claro que a demissão resultou de um confronto direto com Luciano Gonçalves, abrindo um novo capítulo de instabilidade num momento particularmente sensível para a arbitragem portuguesa.

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