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O jogador foi encontrado pouco depois das oito da manhã, na casa onde se encontrava em Los Angeles, na Califórnia, com o departamento de Bombeiros de Los Angeles a declarar o óbito no local.

A sua equipa, em comunicado, afirma que "estamos profundamente tristes com a trágica perda do Brandon Clarke. O Brandon era um colega de equipa excepcional e uma pessoa ainda melhor, cujo impacto na organização e na comunidade de Memphis não será esquecido. Apresentamos as nossas mais sinceras condolências à sua família e aos seus entes queridos neste momento difícil".

«Estamos todos profundamente devastados com o falecimento de Brandon Clarke", afirmou a Priority Sports, agente do atleta. "Era muito querido por todos nós aqui e por todas as pessoas cujas vidas ele tocou. Era uma alma extraordinária, sempre o primeiro a estar presente para todos os seus amigos e familiares. Os nossos corações estão despedaçados ao pensar na sua mãe, Whitney, em toda a sua família e em todos os seus amigos e colegas de equipa. Desde o liceu, passando pela San Jose State, pela Gonzaga e pelos Grizzlies, Brandon marcou todos aqueles que fizeram parte da sua vida.

“Todos adoravam o BC porque ele estava sempre presente como o amigo mais solidário que se poderia imaginar. Era único na alegria que trazia a todos aqueles que faziam parte da sua vida. É simplesmente impossível expressar em palavras o quanto sentiremos a sua falta. Adoramos-te, BC.”

Nesta temporada Clarke só jogou duas partidas na NBA, devido a lesão, sendo que no dia 1 de abril tinha detido no Arkansas, por acusações de tráfico de substâncias controladas, posse de substâncias controladas, fuga em veículo a uma velocidade superior ao limite permitido e ultrapassagem indevida.

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