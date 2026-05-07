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Depois de vencer a equipa alemã na primeira ronda, em Braga, por 2-1, a equipa liderada por Carlos Vicens não conseguiu ultrapassar a muralha alemã.

Na Alemanha, os minhotos perderam por 3-1, com a formação do Minho a ficar reduzida a 10 jogadores logo no início do encontro.

Assim, os alemães marcam encontro com os ingleses do Aston Villa, na final da Liga Europa, que se realiza dia 20 deste mês.

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