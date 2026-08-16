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A decisão foi tomada devido a "um quadro de infeções gastrointestinais que afetam o plantel do SC Braga e que começou a ser desenvolvido na Bulgária, tendo evoluído muito desfavoravelmente nas últimas 48 horas", disse o clube bracarense num comunicado publicado no site oficial.

O Braga, que tem apenas três guarda-redes e sete jogadores disponíveis, acrescenta que o diagnóstico foi realizado ontem, por uma "delegada médica especialista em Saúde Pública e Medicina do Trabalho, que declarou que a sintomatologia impacta a disponibilidade dos jogadores afetados para a competição nas próximas 48-72 horas". O clube acrescentou que, nos próximos dias, podem surgir mais caso no plantel.

No comunicado, o Braga elogia a colaboração da Liga Portugal e do Gil Vicente. O clube esclarece ainda que disponibilizará informações em breve aos sócios e adeptos que tenham comprado bilhete e que não possam assistir ao jogo na nova data.

Já o Gil Vicente informou os adeptos através de uma publicação no Instagram, onde indicou que também irá disponibilizar esclarecimentos em breve para quem tem, mas não possa assistir na data a revelar.

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