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Logo aos 19 minutos, o Sporting teve a oportunidade de se adiantar no marcador, mas o colombiano Luis Suárez falhou uma grande penalidade. Pouco depois, aos 27 minutos, o Benfica aproveitou também um penálti e colocou-se em vantagem por intermédio do norueguês Andreas Schjelderup.

Na segunda parte, o Sporting conseguiu reagir e restabeleceu a igualdade aos 72 minutos, através do japonês Hidemasa Morita.

Quando o empate parecia inevitável, o Benfica acabaria por chegar ao golo da vitória já no período de compensação, aos 90+3 minutos, por intermédio de Rafa Silva, selando o triunfo dos ‘encarnados’.

Com este resultado, o SL Benfica mantém-se invicto no campeonato e sobe, ainda que de forma provisória, ao segundo lugar da classificação, com 72 pontos, mais um do que o Sporting CP, que tem menos um jogo realizado.

Na liderança segue o FC Porto, com 76 pontos, que recebe o Tondela e pode reforçar a vantagem na corrida pelo título, numa fase decisiva da competição.

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