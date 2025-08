Bruno Lage lançou quatro reforços no onze e foi o estreante Franjo Ivanovic que abriu caminho ao triunfo das águias, ao inaugurar o marcador aos 53 minutos. O croata marcou mostrou instinto de goleador após assistência de Aursnes. Além de Ivanovic, o treinador das águias apostou na titularidade de Richard Ríos, Dedic e Barrenechea, as outras caras novas do plantel que integraram o onze.