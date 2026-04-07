O Benfica está entre os clubes estrangeiros a mostrar interesse na contratação do avançado internacional neerlandês Wout Weghorst, noticiam meios dos Países Baixos, numa altura em que o jogador de 33 anos se encontra no final do seu contrato com o AFC Ajax e pondera o seu futuro no futebol.

Segundo o jornalista Jop van Kempen, citado pelo portal Twenteinsite, além do interesse do FC Twente, Weghorst “tem clubes estrangeiros interessados nele, incluindo o Benfica”, que atualmente tem José Mourinho no comando técnico.

Weghorst, que leva vários golos esta temporada pelo Ajax, soma uma carreira sólida na Europa, com passagens por clubes como Wolfsburg, Burnley, Beşiktaş e Manchester United, antes de regressar à Eredivisie em 2024.

O internacional neerlandês, com mais de 50 jogos pelos Países Baixos, está em fase de decisão sobre o seu próximo destino depois de terminar contrato com o Ajax no final da época.