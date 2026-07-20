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O sorteio, realizado esta segunda-feira, colocou o clube da Luz perante duas possibilidades, um confronto com o atual campeão austríaco ou com a equipa escocesa que tem surpreendido no futebol nacional.
O adversário do Benfica será definido após a conclusão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, uma vez que a equipa portuguesa irá defrontar uma formação eliminada dessa ronda.
Antes disso, a equipa orientada por Marco Silva terá de ultrapassar o St. Gallen, da Suíça, para continuar na corrida pelo acesso à fase principal da competição.
No sorteio do caminho dos campeões ficaram ainda definidos outros emparelhamentos:
Larne / Estrela Vermelha – Iberia Tbilisi
Sabah / KuPS – Levski Sofia / Universitatea Craiova
Mjällby / Lincoln Red Imps – Omonia / Kairat Almaty
Ararat Arménia / Shamrock Rovers
Thun / Dínamo Zagreb – Viking / Hapoel Beer Sheva
Aarhus / Lech Poznan – Klaksvik / Kauno Zalgiris
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