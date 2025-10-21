Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Anthony Gordon marcou aos 30 minutos, enquanto na segunda parte da partida, Harvey Barnes bisou, aos 70 e 83 minutos.

Com esta derrota, o Benfica, que também já havia sido derrotado por Qarabag (2-3) e Chelsea (0-1), continua sem pontuar na fase de liga da Champions e tem a presença nos oitavos de final praticamente hipotecada.

Para José Mourinho, "o que faltou? Na primeira parte, faltou marcar porque acho que na primeira parte o jogo foi equilibrado, mas com mais oportunidades para nós. Tivemos quatro e é difícil criar tanto e não marcar. Ao intervalo, o resultado era extremamente injusto, devíamos estar empatados no mínimo. Na segunda parte o golo muda a direção do jogo", afirmou.

O treinador benfiquista considera que a equipa quebrou depois do segundo golo do Newcastle: "é um golo que não se pode sofrer, perderam-se posições, velocidade... Depois a equipa caiu psicologicamente e veio ao de cima uma diferença muito grande, com o Newcastle com alas muito rápidos no banco. Se estivéssemos em vantagem ou em igualdade nessa fase, podíamos esconder essas debilidades de diferença de ritmo e velocidade, mas a perder 2-0 a equipa quebrou e sofremos", acrescentou.

"Não é demagogia barata dizer que podemos qualificar-nos apesar de termos jogos difíceis. Temos dois jogos para jogar em casa e temos de limpar a cara. Não interessa que fizemos uma boa primeira parte, nada disso interessa. Aquilo que interessa é que perdemos 3-0. Temos de limpar a cara", completou.