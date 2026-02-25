Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Rafa inaugurou o marcador para os encarnados, mas Tchouaméni empatou para o Real Madrid. Tal como na Luz, Vinicius voltou a marcar, desta feita aos 80 minutos, para garantir a vitória dos 'merengues'.

Os 'merengues' seguem para os oitavos de final e podem cruzar com Sporting ou Manchester City.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.