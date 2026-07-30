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No Estádio da Luz, o Benfica iniciou bem a segunda-mão da eliminatória da Liga Europa, com um golo de Vangelis Pavlidis aos onze minutos de jogo. Aos 54 minutos, novo golo de Pavlidis colocou a equipa orientada por Marco Silva na liderança da eliminatória.
Aos 65 minutos, o mesmo jogador chegou ao hat-trick e, apesar de três golos, Pavlidis não abrandou e marcou o quarto aos 76 minutos, após a conversão de uma grande penalidade, colocando a eliminatória em 5-2, a favor da equipa portuguesa. Mas, com o St.Gallen reduzido a dez homens, o Benfica ainda viu Clément Lenglet estrear-se a marcar, aos 83 minutos.
Na Suíça, o Benfica tinha saído derrotado por 2-1, após golos de Aliou Baldé, aos 37 minutos, e Tom Gaal, aos 80 minutos. O golo dos encarnados foi de Rafa Silva, aos 44 minutos.
O Benfica segue para a próxima fase onde vai defrontar o Heart of Midlothian Football Club (Hearts), da Escócia.
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