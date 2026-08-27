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O Benfica está na fase de liga da Liga Europa. O último obstáculo foi o Aarhus, da Dinamarca. Na primeira-mão, disputada em casa, os 'encarnados', treinados por Marco Silva, venceram por 3-1.
Na segunda-mão, na Dinamarca, o Benfica voltou a vencer por 1-3, com golos de Prestianni aos 19 e 61 minutos e aos 56 minutos por Rafa. O golo dos dinamarqueses surgiu logo após o segundo do Benfica, marcado por Carstensen.
O Benfica junta-se na Liga Europa a outra equipa portuguesa, o Torreense.
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