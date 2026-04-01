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Entre as vendas mais significativas que contribuíram para este montante, destacam-se João Félix para o Atlético de Madrid por 127 milhões, Rúben Dias para o Manchester City por 71,6e João Neves e Gonçalo Ramos para o PSG, ambos por 65.

O segundo lugar da lista pertence ao Ajax, com 454 milhões, seguido de Chelsea (442) e Lyon (423). O Sporting surge em quinto lugar, com 417 milhões gerados em vendas de jogadores formados em Alcochete. As transferências mais vultosas dos leões foram Geovany Quenda para o Chelsea (50,78), Matheus Nunes para o Wolverhampton (47,4) e João Mário para o Inter Milão (44,78 ).

O top 10 é completado por Manchester City (404), Real Madrid (395), Monaco (378), Palmeiras (356) e Bayer Leverkusen (339).

No panorama nacional, o FC Porto ocupa o 18.º lugar, com 284 milhões, e o Sp. Braga surge no 35.º, ex-aequo com o Barcelona, com 173 milhões em vendas de jogadores formados na sua academia.

O estudo do CIES evidencia a capacidade das academias portuguesas em gerar receita significativa através da formação de talentos, reforçando a importância estratégica das escolas de futebol no país.