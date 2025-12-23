Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As negociações entre os clubes avançaram nas últimas horas, e Rui Costa, presidente dos encarnados, pretende fechar o negócio antes do final do ano, garantindo que o jogador possa integrar a equipa já na segunda metade da temporada, segundo apurou o 24notícias.

Cabral, de 23 anos e internacional por Cabo Verde, tem sido um dos destaques do Estrela da Amadora nesta época. O jovem lateral combina solidez defensiva com capacidade ofensiva, contribuindo com golos e assistências e mostrando versatilidade para atuar em ambos os lados do campo, algo do agrado do treinador José Mourinho. O desempenho consistente tem atraído a atenção de vários clubes portugueses e europeus, mas o Benfica surge como favorito devido à celeridade das negociações.

Do lado do Estrela da Amadora, a direção mostra-se aberta a discutir a transferência, embora insista na preservação dos interesses do clube. Os responsáveis do Estrela estão a avaliar todas as propostas e condições, procurando garantir um valor adequado para o jogador e, possivelmente, manter uma percentagem dos direitos económicos em caso de futura transferência.

O interesse do Benfica em Cabral surge numa altura em que a equipa procura reforçar as laterais para enfrentar os desafios da Liga portuguesa e das competições europeias. A equipa orientada por Mourinho pretende um lateral com perfil ofensivo e defensivo equilibrado e vê no internacional por Cabo Verde a solução adequada.

Rui Costa tem acompanhado pessoalmente as negociações e, segundo fontes próximas do clube, está determinado a concluir a transferência ainda em dezembro, a troco de cerca de seis milhões de euros. A prioridade do Benfica é fechar o acordo rapidamente, evitando que outros clubes interessados entrem na corrida pelo jogador e garantindo que Cabral esteja disponível para o plantel encarnado na reabertura do mercado de inverno.

