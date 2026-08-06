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O Benfica venceu hoje, em casa, em jogo da primeira-mão da terceira pré-eliminatória de acesso à fase da Liga Europa, o Hearts, por 6-1.

Os encarnados, ao fim de 45 minutos, já venciam a formação escocesa por 3-0, com golos de Rafa Silva (3'), Tomás Araújo (23') e de penalti por Vangelis Pavlidis (42').

Na segunda parte, a equipa orientada por Marco Silva aumentou a vantagem, com um golo de Prestiani aos 58' e Jhon Durán aos 86'. Pelo meio, aos 72', o Hearts reduziu por intermédio de Tom Renaud. No fim (94'), novamente através de um pénalti, Andreas Schjelderup fez o sexto do Benfica.

O Benfica segue agora para a estreia na I Liga, também em casa, contra o Académico de Viseu, num encontro marcado à porta fechada na Luz, na sequência de uma decisão da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).

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