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Na Escócia, o Benfica de Marco Silva fez várias alterações no onze inicial em relação aos jogos anteriores.

Depois de uma primeira parte sem golos, só no segundo tempo é que a bola foi bater nas redes. Primeiro, pela equipa da casa, que marcou por Magnússon aos 77 minutos. O Benfica empatou por Lukebakio, um minuto depois.

Assim, o Benfica passa à próxima fase, e terá como adversário o Aarhus, eliminatória antes da fase de liga da Liga Europa.

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