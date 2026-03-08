Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os dragões inauguraram o marcador aos 10 minutos, com Victor Froholdt a marcar o seu quinto golo da época, tornando-se no portista mais rápido a marcar na Luz desde 2012/13. A vantagem portista aumentou aos 39 minutos com Oskar Pietuszewski, de apenas 17 anos, a desviar Otamendi e bater Trubin. Ao intervalo, o FC Porto liderava por 2-0, a vantagem justa pelos primeiros 45 minutos.

Na segunda parte, o Benfica reagiu. Andreas Schjelderup reduziu aos 69 minutos, após um remate ao poste de Dodi Lukebakio, e Leandro Barreiro selou o empate aos 88 minutos, deixando o Estádio da Luz em suspense até ao final.

O resultado deixa o FC Porto na liderança da I Liga, com 66 pontos, seguido pelo Sporting com 62 e pelo Benfica com 59, que continua invicto na competição.