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O SL Benfica foi hoje jogar a Rio Maior, contra o Casa Pia, numa altura em que entrava em campo já sabendo do deslize do FC Porto contra o Famalicão e depois da vitória do Sporting CP contra o CD Santa Clara, em Alvalade.

Em Rio Maior, a equipa treinada por José Mourinho empatou a 1 contra o Casa Pia. Os golos só surgiram na segunda parte do encontro.

Depois de ter estado em vantagem com um golo de Richard Ríos, aos 68 minutos, Rafael Brito empatou o jogo aos 78 minutos.

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