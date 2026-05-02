Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Benfica entrou forte e chegou a construir uma vantagem de dois golos ainda na primeira parte. O marcador foi inaugurado por Andreas Schjelderup, que converteu uma grande penalidade aos 12 minutos, colocando os encarnados em vantagem inicial. Pouco depois, aos 19 minutos, Richard Ríos ampliou para 2-0, após assistência do próprio Schjelderup, dando a sensação de controlo absoluto da equipa visitante.

No entanto, o Famalicão reagiu na segunda parte e conseguiu recuperar da desvantagem após a expulsão de Otamendi. Mathias De Amorim reduziu aos 67 minutos, relançando a partida, e já perto do final, Umar Abubakar fez o golo do empate aos 78 minutos, selando o 2-2 final perante um ambiente de grande intensidade.

O resultado acabou por penalizar o Benfica, que viu escapar uma vitória que parecia controlada e pode ver agora o Sporting juntar-se no segundo lugar caso os verde e brancos vençam o V. Guimarães na próxima segunda-feira.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.