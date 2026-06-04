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A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD anunciou que foi informada da intenção da candidatura de Florentino Pérez às eleições do Real Madrid de contratar José Mourinho para treinador da equipa principal, caso o atual presidente seja reeleito.

Em comunicado citado pelo jornal A Bola, a Benfica SAD refere que "a candidatura do Presidente Florentino Pérez às eleições do Real Madrid CF manifestou a firme intenção de contratar o treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix caso vença as eleições para a presidência desse clube, agendadas para 7 de junho de 2026".

Segundo a mesma nota, a eventual saída do treinador português estará dependente do pagamento da cláusula de rescisão prevista no contrato atualmente em vigor com o Benfica.

"A verificar-se tal cenário, a contratação será realizada pelo valor de 15.000.000 de euros, correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo em vigor", acrescenta o comunicado.

José Mourinho regressou ao Benfica no início da temporada e encontra-se vinculado ao clube da Luz por contrato. A informação divulgada pela SAD surge a poucos dias das eleições no Real Madrid, marcadas para 7 de junho.

Até ao momento, nem Florentino Pérez nem o Real Madrid comentaram publicamente o comunicado emitido pelo Benfica.

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