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O triunfo das encarnadas foi construído ainda na primeira parte com um bis de Caroline Molle, selando a superioridade do Benfica, que mandou praticamente em todo o jogo.

Apesar da derrota na final, o FC Porto encerra a época com uma nota histórica positiva: a equipa garantiu a subida à Primeira Divisão feminina, após ter vencido a Segunda Liga, assegurando assim presença no principal escalão na próxima temporada.

A formação azul e branca continua a consolidar o seu projeto no futebol feminino, enquanto o Benfica reforça o domínio interno com a conquista da Taça de Portugal, juntando-a ao título de campeão nacional.

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