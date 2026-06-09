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A Benfica SAD esclarece que o clube espanhol “formalizou a intenção de contratar” o treinador, pelo montante previsto no contrato em vigor, tendo José Mourinho dado igualmente o seu acordo à transferência, o que determinou o fim imediato do vínculo.

Na nota, o Benfica recorda o percurso do técnico desde o início desta segunda passagem pela Luz e termina desejando “as maiores felicidades” ao agora ex-treinador das águias.

A oficialização surge num dia marcado por intensas negociações em Madrid. Imagens divulgadas pelo canal NOW mostraram Jorge Mendes na capital espanhola, com o futuro de Mourinho em destaque na agenda. O encontro terá contado ainda com a presença de José Ángel Sánchez, diretor-geral do Real Madrid, e de Juni Calafat, responsável pelo scouting do clube merengue.

No comunicado remetido à CMVM, a Benfica SAD refere:

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar o treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix pelo valor de 15.000.000 euros, correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo em vigor, tendo o treinador dado o seu acordo a essa contratação.”

Com esta saída, José Mourinho prepara-se para regressar ao Real Madrid, clube que já orientou entre 2010 e 2013, iniciando agora um novo capítulo da sua carreira em Espanha.

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