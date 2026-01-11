Apesar de ter somado minutos com alguma regularidade, o internacional argentino não convenceu o corpo técnico nem apresentou o rendimento esperado, cenário que levou o Atlético a abrir a porta a uma saída já nesta janela de transferências.

Perante esta situação, o Benfica entrou em cena e iniciou contactos para garantir a contratação do jogador, que também representou Atlanta United e Botafogo ao longo da carreira. O clube da Luz acompanha o dossier com atenção e abriu negociações com o emblema espanhol.

Sem margem financeira para avançar para uma compra imediata, a estratégia dos encarnados passa por uma cedência por empréstimo com opção de compra, solução que agrada ao jogador, interessado em deixar Madrid o mais rapidamente possível face à perda de estatuto no plantel.

Refira-se que o Benfica já tinha tentado contratar Almada no ano passado, ainda quando o argentino representava o Lyon, tendo apresentado uma proposta formal. Na altura, o jogador acabou por rumar à Liga espanhola, mas o futuro poderá agora passar pela Luz.