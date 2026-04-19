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Um acidente cortou a circulação no sentido Almada-Lisboa, na Ponte 25 de Abril, o que fez com que o autocarro do Benfica chegasse com cerca de 20 minutos de atraso ao Estádio de Alvalade.

Devido ao sucedido, o jogo vai começar mais tarde. "A Liga Portugal informa que, devido a atraso na chegada do SL Benfica ao Estádio José Alvalade, por constrangimentos de trânsito, o encontro referente a 30.ª jornada da Liga Portugal Betclic, frente ao Sporting CP, terá início às 18h15 horas, após acordo entre ambas as Sociedades Desportivas e Liga Portugal, com anuência do operador televisivo".

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