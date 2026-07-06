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Nascido em Ruda Śląska, Kamiński começou a sua formação no futebol polaco antes de se afirmar no Lech Poznań, clube onde rapidamente se destacou pela sua maturidade competitiva apesar da juventude. Foi ali que ganhou projeção internacional, assumindo protagonismo muito cedo e chamando a atenção de clubes das principais ligas europeias. A imprensa polaca sublinhava, desde cedo, a sua capacidade de desequilíbrio em velocidade e a forma como interpretava os espaços nas costas das defesas adversárias, características que o tornaram um dos nomes mais promissores do futebol jovem do país.

A transferência para o futebol alemão aconteceu em 2022, quando assinou pelo Wolfsburgo, iniciando a sua experiência na Bundesliga, uma das ligas mais exigentes do mundo em termos físicos e táticos. A adaptação foi gradual, como é comum em jogadores provenientes de campeonatos menos competitivos, mas Kamiński conseguiu afirmar-se como uma opção regular dentro de um plantel competitivo. Ao longo das épocas foi somando minutos importantes, tanto como extremo puro como em funções mais interiores, mostrando capacidade de adaptação a diferentes modelos de jogo e contextos estratégicos.

Na Alemanha, a sua evolução ficou marcada por uma transformação do seu perfil inicial. Se na Polónia era visto sobretudo como um jogador de aceleração e exploração de espaços, na Bundesliga passou a ser também valorizado pela disciplina tática, pela intensidade no trabalho defensivo e pela capacidade de cumprir funções sem bola com rigor. No Colónia, para onde rumou na última temporada,, essa faceta tornou-se ainda mais evidente, com utilização frequente em jogos de alta exigência física, onde a consistência e a capacidade de pressão foram fatores determinantes para a sua utilização regular.

Do ponto de vista técnico e tático, a imprensa alemã descreve Kamiński como um extremo moderno, mais orientado para o coletivo do que para o brilho individual. A sua principal arma continua a ser a velocidade em transição, mas o seu jogo evoluiu para incluir maior participação na organização ofensiva e na pressão alta. É um jogador que oferece profundidade ao corredor, mas que também pode fechar por dentro, funcionando como elemento de ligação entre setores. A sua capacidade de executar tarefas táticas com disciplina tornou-o particularmente útil em equipas que valorizam intensidade e compactação.

Outro aspeto frequentemente destacado é a sua disponibilidade física. Kamiński é um jogador com grande capacidade de repetição de esforços, algo altamente valorizado no contexto da Bundesliga, onde o ritmo de jogo é elevado e a transição defensiva é constante. Essa característica ajuda a explicar a sua utilização consistente ao longo das últimas épocas, mesmo quando não era titular indiscutível, uma vez que oferece fiabilidade ao treinador em diferentes momentos do jogo.

Internacional pela seleção da Polónia desde 2021, Kamiński integrou várias convocatórias nos últimos anos e participou em fases de qualificação e competições internacionais. Na seleção, tem sido utilizado sobretudo como opção nas alas, sendo presença regular no grupo.

No contexto encarnado, a sua contratação surge como resposta à necessidade de reforçar as alas, dado que há a possibilidade de saídas de Schjelderup ou Lukebakio.

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