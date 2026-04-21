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O jovem jogador, que pode atuar como ponta de lança ou nas alas, tem-se destacado na atual temporada com 6 golos e 3 assistências em 27 jogos, assumindo um papel relevante na equipa que ocupa o quinto lugar do campeonato polaco. Regula soma ainda presença regular na seleção sub-21 da Polónia, onde contabiliza dois golos e uma assistência na fase de qualificação para o Europeu da categoria.

De acordo com o jornalista Mateusz Borek, citado pelo canal Sports Channel, o processo poderá evoluir rapidamente. O jornalista refere que uma delegação do Zagłębie Lubin deverá deslocar-se a Lisboa nos próximos dias para discutir uma eventual transferência, admitindo que o jogador pode mesmo vir a reforçar o Benfica num futuro próximo.

A imprensa polaca indica ainda que o interesse do clube lisboeta terá sido reforçado por observações do olheiro Bartłomiej Kubica, destacando-se o crescimento do jogador nas seleções jovens da Polónia. O avançado já teria igualmente sido seguido por outros clubes europeus, incluindo a AS Roma.

Quanto aos valores envolvidos, estima-se que uma eventual transferência possa situar-se entre os 8 e os 10 milhões de euros, dependendo das negociações entre as partes.

Com o mercado atento a jovens talentos emergentes, o Benfica mantém a sua estratégia de recrutamento focada em jogadores de potencial elevado, tanto para integração imediata como para valorização futura. Marcel Regula surge agora como um dos nomes em destaque no radar do clube da Luz.

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