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Rafa Silva inaugurou o marcador no Estádio da Luz, logo aos dois minutos, com Barreira a colocar o marcador em 2-0. A equipa visitante reduziu antes do intervalo por Sebastian Jorgensen.

Por fim, Pvalidis através de grande penalidade voltou a colocar a equipa treinada por Marco Silva com dois golos de vantagem.

O Benfica descansa este fim-de-semana para o campeonato e volta a entrar em ação na próxima quinta-feira, disputando a segunda mão do play-off de acesso à Liga Europa no terreno do Aarhus.

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