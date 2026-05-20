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A contagem decrescente para o regresso do STARMAN Portugal-Alentejo já começou. A prova, que assinala este ano o seu 5.º aniversário, realiza-se em Beja a 5 de julho e promete voltar a reunir atletas de várias nacionalidades numa experiência marcada pela competição e pela superação.

O evento integra segmentos de natação, ciclismo e corrida, disputados em percursos cuidadosamente preparados, envolvendo os participantes na paisagem e autenticidade da região alentejana. Segundo a organização, o objetivo passa por proporcionar “uma verdadeira experiência física e emocional”.

O presidente da Câmara Municipal de Beja, Nuno Palma Ferro, considera que esta edição terá um significado especial para o concelho. “Celebrar a 5.ª edição em Beja é um marco muito especial para o Município. Faltam apenas dois meses e já sentimos uma enorme expectativa por parte dos atletas e da comunidade. Esta será, sem dúvida, uma edição inesquecível”, afirma.

Além da vertente desportiva, o STARMAN Portugal-Alentejo continua a assumir um papel na promoção do Alentejo enquanto destino de excelência para o turismo ativo, contribuindo para a dinamização da economia local e para a projeção internacional da região.

Entre os aspetos destacados pela organização está a segurança no segmento de natação, assegurada por uma estrutura com nadadores-salvadores e por um sistema de glowsticks e iluminação na água que permite distinguir atletas e boias durante a prova noturna.

Os percursos de ciclismo e corrida serão totalmente encerrados ao trânsito, permitindo que os participantes completem a competição em segurança, acompanhados pelas forças de segurança ao longo do trajeto.

A prova disponibiliza duas distâncias, incluindo a distância olímpica, composta por 1,5 quilómetros de natação, 40 quilómetros de ciclismo e 10 quilómetros de corrida. Os participantes poderão ainda competir em formato de estafetas de dois ou três elementos.

As inscrições estão disponíveis online e variam entre os 85€ e os 180€.

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