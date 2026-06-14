Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O FC Porto sagrou-se campeão nacional de basquetebol pela 13.ª vez na sua história, ao derrotar o Benfica por 75-71, no Dragão Arena, no quarto jogo da final do campeonato.

Com este triunfo, os portistas encerraram a série decisiva, disputada à melhor de cinco partidas, com um resultado de 3-1, impedindo o Benfica de alcançar o quinto título consecutivo.

De acordo com a SIC Notícias, a final começou da melhor forma para os encarnados, que venceram o primeiro encontro, disputado no Pavilhão da Luz, por 89-73. No entanto, a reação dos dragões foi imediata. A equipa portista venceu o segundo jogo por 102-98, após prolongamento, também em Lisboa, e ganhou depois vantagem na eliminatória com uma expressiva vitória caseira por 87-63.

No decisivo quarto encontro, o FC Porto voltou a superiorizar-se ao rival lisboeta, triunfando por 75-71 perante os seus adeptos e garantindo o regresso ao topo do basquetebol português.

A conquista permite aos azuis e brancos pôr fim a um período de dez anos sem vencer o campeonato nacional, reforçando simultaneamente o seu estatuto como a segunda equipa mais titulada da competição.

Com este título, o FC Porto soma agora 13 campeonatos nacionais, mantendo-se atrás do Benfica, líder destacado do palmarés com 31 títulos. O Sporting ocupa o terceiro lugar entre os clubes mais vencedores, com nove campeonatos conquistados.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.