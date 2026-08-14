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O Barcelona está a ponderar avançar para a contratação de Luis Suárez, avançado colombiano do Sporting, caso não consiga concretizar a transferência de Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, de acordo com a imprensa do país vizinho. O interesse dos catalães já terá sido transmitido ao jogador, mas ainda não existem negociações formais entre os clubes.

A contratação de Álvarez continua a ser a prioridade do Barcelona. No entanto, perante as dificuldades da operação, o clube começou a avaliar alternativas e colocou o avançado do Sporting entre os nomes mais apreciados. Segundo a imprensa espanhola, a possibilidade de avançar por Suárez só deverá ser efetivamente analisada caso a operação pelo argentino não avance.

Luis Suárez, de 28 anos, chegou ao Sporting depois de passagens por clubes como Granada, Watford, Saragoça, Marselha e Almería. Na última temporada, destacou-se no futebol português, terminando como melhor marcador da Liga com 28 golos em 32 jogos, além de ter marcado cinco vezes na Liga dos Campeões.

O rendimento do colombiano colocou-o no radar de vários clubes e fez aumentar o seu valor de mercado. A cláusula de rescisão está fixada nos 80 milhões de euros, embora a operação seja considerada potencialmente mais acessível para o Barcelona do que a contratação de Álvarez.

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