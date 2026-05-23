A equipa espanhola chegou ao quarto título europeu da sua história, numa partida em que Ewa Pajor marcou dois golos e Cata Coll esteve em destaque na baliza do Barcelona.
Depois de uma primeira parte equilibrada, o Barcelona abriu o marcador no início da segunda metade, por intermédio de Pajor. A avançada polaca voltou a marcar aos 70 minutos e colocou a equipa catalã em vantagem confortável.
O Lyonnes tentou reagir, mas encontrou pela frente uma inspirada Cata Coll, que realizou várias defesas importantes.
Nos minutos finais, Salma Paralluelo marcou por duas vezes e fechou o resultado em 4-0.
A internacional portuguesa Kika Nazareth entrou aos 86 minutos e participou na conquista do quarto troféu europeu do FC Barcelona, que já tinha vencido a competição em 2021, 2023 e 2024.
Apesar da derrota, o OL Lyonnes continua a ser o clube com mais títulos na prova, com oito conquistas.
