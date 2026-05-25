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O autarca considera a decisão “inadmissível” e lamenta as restrições ao acesso de adeptos num jogo decisivo, defendendo que o futebol deve ser vivido com estádio cheio.

“É inadmissível o que está a acontecer. O desporto vive de adeptos, de público, e hoje temos aqui este exemplo”, afirmou Sérgio Galvão, recordando a forte presença de torrienses na primeira mão disputada no Jamor.

Segundo o presidente da autarquia, “cerca de 20 mil torreenses” estiveram presentes no jogo anterior, mas muitos poderão agora ficar impedidos de assistir à decisiva segunda mão. “Pensarmos que na próxima quinta-feira não vamos ter as bancadas completamente disponíveis para quem quer assistir ao jogo é algo que não faz qualquer sentido”, acrescentou.

Sérgio Galvão apelou ainda à reversão da decisão, argumentando que o estádio deveria estar totalmente acessível. “As entidades ainda vão a tempo de corrigir esta situação. Não faz sentido interditar um estádio que já esteve cheio noutros jogos, nomeadamente da I Liga. São pequenos subterfúgios para que os torreenses não entrem”, criticou.

O autarca defendeu que a essência do futebol reside na presença dos adeptos. “A festa do futebol é isto mesmo: com público, onze contra onze e depois vê-se quem é melhor em campo”, concluiu.

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