Mbappé sofre de uma lesão no joelho e é ausência confirmada para a partida desta noite, 20h00, com o Benfica.

Na segunda-feira à noite, o diário francês L'Équipe havia noticiado que Mbappé deixou mais cedo o último treino antes do confronto, deixando em dúvida a sua participação no duelo decisivo.

Com a ausência do atacante, Gonzalo García deve assumir a vaga na frente de ataque. Além de Mbappé, o Real Madrid também não poderá contar com Éder Militão, Rodrygo, Jude Bellingham e Huijsen.

No jogo da primeira mão, realizado no Estádio da Luz, o Benfica perdeu por 1-0, com golo de Vinícius Júnior.