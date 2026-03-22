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Pedro Afonso, Ericsson Tavares, Omar Elkhatib e João Coelho completaram a prova em 3:04,75 minutos, superando o anterior recorde português.
O recorde anterior, também em pista coberta, datava de 3 de março de 2024, nos Mundiais de Glasgow, na Escócia, quando Ericsson Tavares, Ricardo Santos, João Coelho e Omar Elkhatib tinham terminado em 3:06,57 minutos.
No dia de hoje, o quarteto português garantiu o segundo lugar na primeira série, atrás dos Países Baixos (3:04,66) e à frente dos Estados Unidos (3:04,85), assegurando um dos dois lugares de apuramento direto para a final, marcada para as 20:26 locais (19:26 em Lisboa).
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