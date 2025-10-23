Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Federação Internacional de Natação suspendeu Hannah Caldas de qualquer competição feminina por cinco anos, depois de a atleta se recusar a realizar um teste de verificação de sexo, de acordo com o Maisfutebol.

Nascida em Vizela e residente na Califórnia, a nadadora de 47 anos destacou-se em provas de remo indoor, conquistando títulos mundiais nos 500 e 1000 metros e estabelecendo um recorde mundial de 3m11,01s nos 1000 metros.

A Federação de Natação de Nova Iorque esclareceu os procedimentos relacionados com a suspensão, incluindo declarações de Hannah Caldas, que defendeu que o teste não era “medicamente necessário” e que o seu seguro não cobria o procedimento.

A atleta afirmou ainda que nenhum estado americano exige testes genéticos para competições desportivas, nem mesmo a US Masters Swimming, reguladora nacional da modalidade.