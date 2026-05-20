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Depois da conquista da Taça dos Campeões Europeus em 1981/82, o Aston Villa voltou a conquistar um troféu na Europa, desta feita a Liga Europa.

Os ingleses venceram por 3-0 os alemães do Friburgo, em Istambul, na Turquia. Os dois primeiros foram logo na primeira parte, aos 41' e 45'+3, por Tielemans e Buendía. Na segunda, o Friburgo ainda tentou reagir, mas Rogers travou esse ímpeto ao marcar o 3-0 final aos 58'.

Com este resultado, o Aston Villa cumpre metade da tarefa que agrada ao Sporting: agora só terá de acabar a Premier League em 4.º. Se tal suceder, os leões entram diretamente na Champions.

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