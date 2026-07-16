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Depois de muitos anos no estrangeiro, Armando Sá não esconde que olha para Portugal como um destino especial. Fez carreira como jogador em vários países, passou por clubes como Benfica, Sp. Braga, Villarreal, Espanyol, Leeds United, Foolad e Sepahan, conheceu diferentes culturas competitivas e, nos últimos anos, ajudou a desenvolver futebolistas no Canadá. Agora, com o curso UEFA Pro em fase de conclusão, sente que o regresso ao futebol português pode fazer sentido.

“Portugal será sempre uma possibilidade. É o meu país. É natural que gostasse de trabalhar cá, mas estou aberto a projetos que me desafiem, seja em Portugal ou no estrangeiro”, afirma Armando Sá ao 24notícias.

A aventura canadiana surgiu numa fase em que procurava novos desafios. Encontrou “um futebol em crescimento, com muita abertura e novas ideias”, num contexto que o obrigou a adaptar-se. “Tive a oportunidade de evoluir bastante. Trabalhar numa realidade diferente fez-me crescer como treinador e também como pessoa”, explica.

No Canadá, Armando Sá passou pela coordenação técnica, trabalhou na formação, criou uma academia e chegou ao futebol profissional, como adjunto no Pacific FC, na Canadian Premier League. “Foi uma evolução natural. Cada etapa deu-me ferramentas diferentes e hoje sinto-me preparado para assumir desafios maiores”, sublinha.

"Percebi que não existe uma única forma de ganhar. Conhecer culturas e formas de trabalhar diferentes ajudou-me muito. A capacidade de adaptação é uma das minhas maiores forças"

O antigo lateral considera que o futebol canadiano vive um momento de afirmação. A criação da Canadian Premier League, a aposta na formação e o aparecimento de jogadores canadianos em grandes clubes europeus ajudaram a mudar o panorama. “O Canadá está a criar uma cultura enorme de futebol. É um país com muitas modalidades fortes, como o hóquei, o basquetebol ou o basebol, mas há cada vez mais público e mais gente ligada ao futebol. A Liga Canadiana tem tido um papel importante, porque dá oportunidades aos jovens para jogarem no próprio país”, analisa.

armando sá créditos: DR

A carreira de jogador deu-lhe uma visão ampla do jogo. Armando Sá passou pela I Liga portuguesa, por La Liga, pela Premier League, pelo Irão e por competições europeias e asiáticas. Essa diversidade marcou-o. “Percebi que não existe uma única forma de ganhar. Conhecer culturas e formas de trabalhar diferentes ajudou-me muito. A capacidade de adaptação é uma das minhas maiores forças”, diz.

Também os treinadores com quem trabalhou deixaram marcas. Manuel Pellegrini, Ernesto Valverde, José Antonio Camacho e Jesualdo Ferreira são alguns dos nomes que destaca. “Tentei aprender um pouco com todos. Pellegrini pela liderança e tranquilidade, Valverde pela organização, Camacho pela exigência e Jesualdo Ferreira pelo detalhe tático. Hoje considero-me um treinador organizado, exigente, próximo dos jogadores e muito focado na evolução coletiva", salienta.

No balneário, partilhou espaço com alguns dos melhores jogadores da sua geração. Riquelme, Forlán, Luisão, Nuno Gomes, Simão, Cazorla, Pepe Reina ou Marcos Senna cruzaram-se Armando Sá em diferentes momentos. “É difícil escolher apenas um. Riquelme impressionava pela inteligência. Forlán pela ética de trabalho e pela veia goleadora. Marcos Senna pelo equilíbrio dentro e fora do campo. Aprendi com muitos colegas e hoje tento transmitir aos meus jogadores aquilo que vivi.”

"Tentei aprender um pouco com todos. Pellegrini pela liderança e tranquilidade, Valverde pela organização, Camacho pela exigência e Jesualdo Ferreira pelo detalhe tático"

Antes do futebol de onze, houve o futsal. E essa base ainda pesa na forma como olha para o jogo: “O futsal ajuda muito na tomada de decisão, na parte técnica, na ocupação dos espaços, na velocidade e na explosão. Ainda hoje aplico muitos desses princípios no futebol.”

Armando Sá também olha à volta e vê antigos colegas de balneário já consolidados como treinadores, casos de Marco Silva, Artur Jorge, Pepa, Rui Vitória, João Pedro Sousa ou até Mauricio Pochettino. Sente que também chegou o seu momento? “Respeito muito o percurso de todos eles, mas também sinto que fiz o meu caminho. Preparei-me, criei experiência e sinto-me pronto para assumir um projeto ambicioso", afirma.

Nos últimos tempos, tem feito estágios e observado metodologias em clubes como Brighton, Villarreal, Roma, West Ham e Casa Pia. Para Armando Sá, esse processo é parte da preparação. “Nunca deixei de aprender. O futebol muda constantemente e os treinadores têm de acompanhar essa evolução. Ir a esses clubes, observar diferentes metodologias e fazer os cursos ajuda-me a crescer.”

Marco Silva? Foi uma escolha acertada. Conheço o Marco há muitos anos, é um treinador muito preparado, equilibrado, com ideias de jogo claras e um excelente líder. Desejo-lhe o maior sucesso nesta nova etapa

Acompanhando Portugal à distância, Armando Sá mantém uma leitura positiva sobre o futebol nacional e considera que “Portugal continua a formar treinadores de enorme qualidade". "Somos reconhecidos internacionalmente pela competência, pela preparação tática e pela capacidade de adaptação. Isso continua a ser uma marca do futebol português”, acrescenta.

Daqui a cinco anos, sabe onde quer estar: “A liderar um projeto competitivo, a lutar por títulos e a continuar a crescer como treinador. O mais importante é estar num contexto onde possa desenvolver jogadores e construir equipas vencedoras.”

A finalizar, Armando Sá é convidado a dizer de sua justiça sobre a contratação de Marco Silva por parte do Benfica, clube pelo qual jogou durante duas épocas e meia: “Foi uma escolha acertada. Conheço o Marco há muitos anos, é um treinador muito preparado, equilibrado, com ideias de jogo claras e um excelente líder. Desejo-lhe o maior sucesso nesta nova etapa.”