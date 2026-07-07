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A seleção argentina protagonizou uma grande reviravolta ao derrotar o Egito por 3-2, num encontro dos oitavos de final disputado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Os egípcios entraram melhor na partida e inauguraram o marcador aos 15 minutos, por intermédio de Yasser Ibrahim. A Argentina assumiu o controlo do jogo, mas esbarrou na grande exibição do guarda-redes Mostafa Shobeir, que defendeu uma grande penalidade de Lionel Messi e evitou o empate em várias ocasiões antes do intervalo.

Na segunda parte, o Egito voltou a surpreender e ampliou a vantagem para 2-0. Depois de um primeiro golo anulado, Zico acabaria por marcar na sequência de um rápido contra-ataque iniciado por Mohamed Salah.

Quando parecia perto da eliminação, a Argentina respondeu avincadamente. Cristian "Cuti" Romero reduziu a desvantagem aos 34 minutos da segunda parte e, quatro minutos depois, Lionel Messi restabeleceu a igualdade.

Já em período de compensação, aos 46 minutos, Enzo Fernández apareceu isolado na área para completar a reviravolta, após um contra-ataque rápido iniciado por Lautaro Martínez, aproveitando uma perda de bola de Salah.

Com este triunfo, a formação orientada por Lionel Scaloni assegurou um lugar nos quartos de final, onde vai defrontar o vencedor do encontro entre Colômbia e Suíça.

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