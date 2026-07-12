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Os campeões do mundo adiantaram-se cedo no marcador, com um golo de Alexis Mac Allister, aos 10 minutos, mas a Suíça restabeleceu a igualdade aos 67, por intermédio de Dan Ndoye.

A equipa helvética complicou, contudo, a própria tarefa cinco minutos depois, quando Breel Embolo foi expulso, deixando a formação suíça reduzida a 10 jogadores para a reta final do encontro.

Apesar da vantagem numérica, a Argentina apenas conseguiu desfazer o empate no prolongamento. Julián Álvarez colocou a seleção sul-americana novamente em vantagem aos 112 minutos, antes de Lautaro Martínez fechar as contas já nos descontos do tempo extra (120+1).

Com este triunfo, a Argentina assegura a sexta presença nas meias-finais de um Campeonato do Mundo, repetindo as campanhas de 1930, 1986, 1990, 2014 e 2022.

A seleção orientada por Lionel Scaloni vai agora medir forças com a Inglaterra, que também precisou de prolongamento para eliminar a Noruega por 2-1. O encontro das meias-finais está marcado para quarta-feira, em Atlanta, às 20h00 (hora de Lisboa).