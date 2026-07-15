Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Apesar dos ingleses terem estado a vencer, com um golo de Anthony Gordon aos 63 minutos de jogo, a Argentina deu a volta nos minutos finais. Primeiro com um golo do antigo jogador do Benfica Enzo Fernandéz e depois, aos 90+2 minutos, por Lautaro.

Assim, Lionel Messi vai voltar a disputar mais uma final, a segunda consecutiva, tendo a hipótese de se sagrar bicampeão mundial.

No dia de ontem, a Espanha venceu a França por 2-0, com golos de Oyarzabal e Pedro Porro. A Espanha vai disputar a segunda final da sua história, depois de conquistar o Mundial de 2010, na África do Sul, ao bater os Países Baixos.