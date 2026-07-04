No Hard Rock Stadium, em Miami, nos EUA, a Argentina levou a melhor perante Cabo Verde para chegar aos 'oitavos' do Mundial2026. Apesar da derrota, na ilha da Boa Vista, em Cabo Verde, houve festa antes e durante o jogo.
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