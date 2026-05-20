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Nobre faz parte da Associação de Futebol de Leiria, terá como auxiliares Nélson Pereira e Francisco Pereira, mas há um árbitro assistente de reserva. Trata-se de Inácio Pereira, que no último fim de semana esteve no Sp. Braga-Estrela, o seu jogo de despedida de quase 30 anos de carreira na arbitragem.

O quarto árbitro é Hélder Malheiro e, no vídeo-árbitro (VAR), vai estar Pedro Ferreira, com dois assistentes de VAR, Ricardo Moreira e Nuno Eiras.

Nesta temporada, Nobre dirigiu 35 jogos esta época, 28 deles em provas nacionais e sete em competições internacionais. É a quinta vez que apita a equipa principal do Sporting em 2025/26, depois de quatro jogos na Liga: o Famalicão-Sporting (1-2), o Sporting-Alverca (2-0), o Benfica-Sporting (1-1) e o Sporting-Vitória (5-1). Do Torreense, apitou um jogo: a derrota caseira da equipa de Torres Vedras ante o Desportivo de Chaves (0-2).

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