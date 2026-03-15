Depois de no sábado se ter tornado o piloto mais jovem de sempre a garantir uma ‘pole position’, Antonelli confirmou o excelente momento de forma com uma exibição dominante no Circuito Internacional de Xangai, garantindo a primeira vitória da carreira na principal categoria do automobilismo mundial.

Com este triunfo, o jovem italiano terminou à frente do companheiro de equipa George Russell, segundo classificado, e assumiu a liderança do Campeonato do Mundo de pilotos, somando agora 47 pontos, mais seis do que o britânico.

O fim de semana foi também positivo para Lewis Hamilton, que alcançou o primeiro pódio em corrida principal ao serviço da Ferrari, depois de já ter subido ao pódio numa corrida sprint no passado.

Em contraste, a McLaren viveu um fim de semana para esquecer, com Lando Norris e Oscar Piastri impedidos de alinhar na corrida devido a problemas técnicos. Situação semelhante afetou Gabriel Bortoleto (Audi) e Alexander Albon (Williams).

O campeão em título Max Verstappen, da Red Bull, também não terminou a prova, abandonando a nove voltas do fim devido a problemas no monolugar. Tal como outros pilotos que estiveram no pódio em 2025, Verstappen saiu de Xangai sem pontuar.