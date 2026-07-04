Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Lewis Hamilton partiu da pole position e manteve a liderança no arranque, resistindo à pressão inicial de Kimi Antonelli. Já Max Verstappen perdeu várias posições nos primeiros metros da corrida, enquanto Lando Norris conseguiu subir ao terceiro lugar.

Antonelli aproximou-se de Hamilton nas primeiras voltas e, após uma primeira tentativa falhada de ultrapassagem, conseguiu assumir a liderança na oitava volta, posição que manteve até à bandeira de xadrez.

Nas voltas finais, o piloto italiano geriu a vantagem sobre Hamilton, que terminou no segundo lugar, enquanto Norris completou o pódio.

George Russell e Charles Leclerc fecharam o top cinco, seguindo-se Max Verstappen, Oscar Piastri e Liam Lawson, que também pontuaram na Sprint.

Durante a corrida, Sergio Pérez foi obrigado a passar pelas boxes logo na terceira volta, enquanto Fernando Alonso foi vítima de um toque do piloto mexicano que o fez entrar em pião. O incidente resultou numa penalização de 10 segundos para Pérez.

A luta pelas posições foi uma constante ao longo da prova, com várias trocas de posição entre os pilotos da frente, antes de o ritmo estabilizar nas voltas finais e Antonelli confirmar a vitória, de acordo com o Autosport.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.