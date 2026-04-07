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"O Hospital Universitário de Emergência de Bucareste informa que hoje, terça-feira, 7 de abril de 2026, por volta das 20h30, foi declarado o óbito do Sr. Mircea Lucescu. O Sr. Mircea Lucescu foi um dos treinadores e jogadores de futebol romenos de maior sucesso, tendo sido o primeiro a qualificar a seleção nacional romena para um Campeonato da Europa, em 1984. Gerações inteiras de romenos cresceram com a sua imagem no coração, como um símbolo nacional. Que Deus descanse a sua alma!", lê-se no comunicado emitido por aquela unidade hospitalar.

Mircea Lucescu estava hospitalizado desde 29 de março, dia em que desmaiou durante um treino da seleção nacional da Roménia. O antigo selecionador foi então transportado de urgência para o Hospital Universitário de Bucareste, onde lhe foi colocado um desfibrilhador. Já hospitalizado Lucescu sofreu um ataque cardíaco, que o impediu de ter alta na passada sexta-feira, como estava inicialmente previsto.

Este fim-de-semana, acabou transferido para os Cuidados Intensivos, em coma, mas acabaria por sobreviver.

Figura histórica do futebol romeno, Mircea Lucescu nasceu em Bucareste, em julho de 1945. No seu país Natal, foi dos mais consagrados jogadores conquistando sete título de campeão nacional pelo Dinamo București. Foi internacional por 64 vezes, tendo sido o capitão da seleção que foi ao Mundial de 1970.

Lucescu é também um dos treinadores históricos do futebol mundial, tendo feito grande carreira nos ucranianos do Shakhtar Donetsk, clube que treinou entre 2004 e 2016 e pelo qual conquistou uma Liga Europa, na temporada de 2008/09, oito campeonatos ucranianos, seis Taças da Ucrânia e ainda sete Supertaças. Antes, na Turquia treinou o Galatasaray e levou o emblema turco a uma Supertaça Europeia e um campeonato turco, tendo treinado também os rivais do Besiktas, onde também se sagrou campeão turco.

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