Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, assinalou esta terça-feira o primeiro aniversário da morte de Jorge Costa com uma mensagem de homenagem, na qual recorda o antigo capitão, treinador e dirigente como "um dos maiores símbolos" da história do clube.

Na mensagem publicada pelos meios oficiais dos dragões, Villas-Boas afirma que a ausência de Jorge Costa continua a ser sentida por toda a família portista, sublinhando que há perdas "que o tempo não consegue preencher". "O FC Porto nunca esquecerá um dos seus maiores símbolos", disse o presidente portista.

O dirigente recorda ainda que Jorge Costa morreu de forma súbita, em pleno exercício das suas funções no Centro de Treinos e Formação Desportiva do Olival, destacando que permaneceu ao serviço do clube "até ao último instante".

Villas-Boas salienta igualmente que o centro de treinos passou a ostentar o nome de Jorge Costa, considerando que essa homenagem representa muito mais do que um gesto simbólico, funcionando como um exemplo permanente para jogadores, treinadores e funcionários.

Na mensagem, o presidente relembra também o percurso do antigo internacional português, que realizou 383 jogos pelo FC Porto, marcou 25 golos e conquistou 21 títulos, entre os quais oito campeonatos nacionais, cinco Taças de Portugal, cinco Supertaças, a Taça UEFA, a Liga dos Campeões e a Taça Intercontinental.

André Villas-Boas destaca ainda o contributo de Jorge Costa após o regresso ao clube, em 2024, defendendo que teve um papel importante na reconstrução da equipa e na conquista do 31.º título de campeão nacional.

As cerimónias evocativas incluem uma missa em memória de Jorge Costa, marcada para as 19h00, na Igreja de Cristo Rei, no Porto, onde familiares, amigos e adeptos são convidados a prestar homenagem ao antigo capitão.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.