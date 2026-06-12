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A operação não envolveu qualquer intermediação de agentes, num regresso que o FC Porto descreve como totalmente alinhado com a estratégia desportiva definida para a nova época.

O avançado chega proveniente do Elche, clube com o qual tinha vínculo em final de contrato e uma opção adicional. O contexto contratual permitiu acelerar o regresso a Portugal, num movimento em que o jogador aceitou ainda uma redução salarial significativa para voltar a representar os dragões.

O FC Porto terá ainda beneficiado de uma cláusula de ajustamento no anterior contrato do jogador, que permitia reduzir o valor da rescisão mediante ativação direta, cenário que facilitou o entendimento entre as partes.

Com 58 jogos, 24 golos e nove assistências na sua passagem mais recente pelo futebol europeu, André Silva regressa ao Dragão depois de experiências em Itália, Espanha e Alemanha. O avançado volta a um clube onde somou os primeiros grandes momentos da carreira e onde procura relançar a sua trajetória competitiva.

Internacional português, o jogador mantém um registo relevante ao serviço da seleção, com 19 golos em 53 internacionalizações, sendo ainda um dos melhores marcadores em atividade pela equipa das quinas.

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