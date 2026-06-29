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Altimira, de 24 anos, deverá realizar os habituais exames médicos esta segunda-feira, antes de assinar contrato com os leões por cinco temporadas, válido até 2031. Trata-se do quinto reforço do Sporting para a época 2025/26.

Segundo informações avançadas pelo jornal O Jogo, o negócio terá sido fechado por 18 milhões de euros, acrescidos de quatro milhões por objetivos, com o jogador a ficar protegido por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

À chegada a Lisboa, o médio espanhol mostrou-se entusiasmado com o novo desafio, afirmando estar “muito contente e com muita vontade” de iniciar esta nova etapa da carreira.

Na última temporada ao serviço do Bétis, Altimira realizou 40 jogos oficiais, marcou dois golos e fez três assistências, números que reforçam a aposta do Sporting num jogador já com experiência ao mais alto nível. A pré-época dos leões arranca na próxima quarta-feira, na Academia do clube.

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